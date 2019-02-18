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09:33 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев поднялся на 15-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 18 февраля. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 16-го на 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2019

В активе 22-летнего теннисиста 2230 очков. Карен Хачанов сохранил 11-ю позицию, Евгений Донской потерял две позиции и располагается на 96-м месте. Андрей Рублев покинул Топ-100, опустившись на 115-е место.

В Топ-10 произошло одно изменение: японец Кэй Нисикори поднялся на шестую позицию, обогнав швейцарца Роджера Федерера. На первом месте рейтинга располагается серб Новак Джокович. Следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.

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Рейтинг ATP от 18 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10955 очков.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320;.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475;.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060;.

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4595;.

6 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4190;.

7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4100;.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3800;.

9 (9). Джон Иснер (США) — 3225;.

10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3140;.

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880…

15 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2230…

96 (94). Евгений Донской (Россия) — 594…

115 (99). Андрей Рублев (Россия) — 492.

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