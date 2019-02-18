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11:58 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана вернулся в ТОП-50 рейтинга ATP

Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин вернулся в ТОП-50 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В обновленной версия, которая была опубликована на официальном сайте организации сегодня, 18 февраля, Кукушкин поднялся на три строчки с 53-го на 50-е место.

Александр Бублик потерял пять позиций, упав со 144-го на 149-е место. А остальные представители Казахстана — Александр Недовесов, Денис Евсеев и Дмитрий Попко улучшили свой рейтинг на одну строчку. Так, Недовесов стал 187-м, Евсеев — 320-м, а Попко — 373-м.

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В ТОП-10 японец Кэй Нисикори обошел швейцарца Роджера Федерера и занял шестое место. Француз Гаэль Монфис, победивший на турнире в Роттердаме, поднялся на 10 пунктов и расположился на 23-й строчке. Соперник Монфиса по финалу швейцарец Станислас Вавринка ворвался в ТОП-50, поднявшись на 27 пунктов, и занял 41-е место.

Рейтинг АТР, версия от 18 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10955 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320,

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475,

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060,

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4595,

6 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4190,

7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4100,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3800,

9 (9). Джон Изнер (США) — 3225,

10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3140,

… 50 (53). Михаил Кукушкин (Казахстан) — 945,

149 (144). Александр Бублик (Казахстан) — 384,

187 (188). Александр Недовесов (Казахстан) — 32,

320 (321). Денис Евсеев (Казахстан) — 25,

373 (374). Дмитрий Попко (Казахстан) — 22.

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