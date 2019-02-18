Первая ракетка Казахстана вернулся в ТОП-50 рейтинга ATP
Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин вернулся в ТОП-50 рейтинга Ассоциации
Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин вернулся в ТОП-50 рейтинга Ассоциации
В обновленной версия, которая была опубликована на официальном сайте организации сегодня, 18 февраля, Кукушкин поднялся на три строчки с 53-го на 50-е место.
Александр Бублик потерял пять позиций, упав со 144-го на 149-е место. А остальные представители Казахстана — Александр Недовесов, Денис Евсеев и Дмитрий Попко улучшили свой рейтинг на одну строчку. Так, Недовесов стал 187-м, Евсеев — 320-м, а Попко — 373-м.
В ТОП-10 японец Кэй Нисикори обошел швейцарца Роджера Федерера и занял шестое место. Француз Гаэль Монфис, победивший на турнире в Роттердаме, поднялся на 10 пунктов и расположился на 23-й строчке. Соперник Монфиса по финалу швейцарец Станислас Вавринка ворвался в ТОП-50, поднявшись на 27 пунктов, и занял 41-е место.
Рейтинг АТР, версия от 18 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10955 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475,
4 (4).
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4595,
6 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4190,
7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4100,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3800,
9 (9). Джон Изнер (США) — 3225,
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3140,
… 50 (53). Михаил Кукушкин (Казахстан) — 945,
149 (144). Александр Бублик (Казахстан) — 384,
187 (188). Александр Недовесов (Казахстан) — 32,
320 (321). Денис Евсеев (Казахстан) — 25,
373 (374). Дмитрий Попко (Казахстан) — 22.