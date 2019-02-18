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11:00 (мск), источник: Р-Спорт

Мертенс после победы в Дохе поднялась на 7-е место в Чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бельгийка Элизе Мертенс поднялась на седьмую строчку в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2019

Мертенс, обыграв в финале турнира в Дохе (Катар) румынку Симону Халеп, совершила рывок на 31 позицию. Россиянка Анастасия Павлюченкова потеряла две строчки и заняла 10-е место. Мария Шарапова опустилась на 22-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA, версия от 18 февраля:

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185,

2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 1925,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250,

4 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 880,

5 (4). Даниэль Коллинз (США) — 806,

6 (6). Эшли Барти (Австралия) — 735,

7 (38). Элизе Мертенс (Бельгия) — 701,

8 (13). Элина Свитолина (Украина) — 616,

9 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 596,

10 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 561…

22 (19). Мария Шарапова (Россия) — 355…

24 (20). Вера Звонарева (Россия) — 354…

27 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 350…

41 (111). Виталия Дьяченко (Россия) — 216…

46 (44). Евгения Родина (Россия) — 192…

53 (95). Анна Блинкова (Россия) — 180,

54 (51). Вероника Кудерметова (Россия) — 175…

62 (58). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152…

79 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) — 131…

95 (88). Анна Калинская (Россия) — 109,

96 (89). Валерия Савиных (Россия) — 106…

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