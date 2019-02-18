Мертенс после победы в Дохе поднялась на 7-е место в Чемпионской гонке WTA

Мертенс, обыграв в финале турнира в Дохе (Катар) румынку Симону Халеп, совершила рывок на 31 позицию. Россиянка Анастасия Павлюченкова потеряла две строчки и заняла 10-е место. Мария Шарапова опустилась на 22-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA, версия от 18 февраля:
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185,
2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 1925,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250,
4 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 880,
5 (4). Даниэль Коллинз (США) — 806,
6 (6). Эшли Барти (Австралия) — 735,
7 (38). Элизе Мертенс (Бельгия) — 701,
8 (13). Элина Свитолина (Украина) — 616,
9 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 596,
10 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 561…
22 (19). Мария Шарапова (Россия) — 355…
24 (20). Вера Звонарева (Россия) — 354…
27 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 350…
41 (111). Виталия Дьяченко (Россия) — 216…
46 (44). Евгения Родина (Россия) — 192…
53 (95). Анна Блинкова (Россия) — 180,
54 (51). Вероника Кудерметова (Россия) — 175…
62 (58). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152…
79 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) — 131…
95 (88). Анна Калинская (Россия) — 109,
96 (89). Валерия Савиных (Россия) — 106…