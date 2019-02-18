Даниил Медведев поднялся на пятое место в Чемпионской гонке ATP
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на две строчки и занял пятое место в Чемпионской гонке Ассоциации
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на две строчки и занял пятое место в Чемпионской гонке Ассоциации
Медведев на прошедшей неделе дошел до полуфинала турнира в Роттердаме, уступив французу Гаэлю Монфису, который в итоге завоевал титул. Карен Хачанов и Евгений Донской покинули топ-100 Чемпионской гонки.
Чемпионская гонка АТР, версия от 18 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2090,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200,
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 810,
4 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 790,
5 (7). Даниил Медведев (Россия) — 760,
6 (4). Люка Пуй (Франция) — 720,
7 (5). Роберто
8 (49). Гаэль Монфис (Франция) — 635,
9 (15). Рейлли Опелка (США) — 527,
10 (11).