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11:03 (мск), источник: Р-Спорт

Даниил Медведев поднялся на пятое место в Чемпионской гонке ATP

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на две строчки и занял пятое место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Медведев на прошедшей неделе дошел до полуфинала турнира в Роттердаме, уступив французу Гаэлю Монфису, который в итоге завоевал титул. Карен Хачанов и Евгений Донской покинули топ-100 Чемпионской гонки.

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Чемпионская гонка АТР, версия от 18 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2090,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200,

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 810,

4 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 790,

5 (7). Даниил Медведев (Россия) — 760,

6 (4). Люка Пуй (Франция) — 720,

7 (5). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 655,

8 (49). Гаэль Монфис (Франция) — 635,

9 (15). Рейлли Опелка (США) — 527,

10 (11). Жо-Вильфрид Цонга — 475.

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