Лапко уступила Бушар, Соболенко сыграет с Йорович на теннисном турнире в Дубае

В первом раунде одиночного разряда белоруска уступила канадке Эжени Бушар (80) в двух сетах — 3:6, 4:6. Ранее Александра Саснович (33) вышла в 1/16 финала, переиграв россиянку Екатерину Макарову (66) — 0:6, 7:5, 6:4. Следующей соперницей Александры Саснович будет представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй (31). На прошлой неделе на турнире в Дохе они также встречались во втором круге, тогда белоруска уступила — 2:6, 0:6.