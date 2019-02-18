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12:37 (мск), источник: БЕЛТА

Лапко уступила Бушар, Соболенко сыграет с Йорович на теннисном турнире в Дубае

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (60-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире категории «Премьер» в Дубае с призовым фондом $2,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В первом раунде одиночного разряда белоруска уступила канадке Эжени Бушар (80) в двух сетах — 3:6, 4:6. Ранее Александра Саснович (33) вышла в 1/16 финала, переиграв россиянку Екатерину Макарову (66) — 0:6, 7:5, 6:4. Следующей соперницей Александры Саснович будет представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй (31). На прошлой неделе на турнире в Дохе они также встречались во втором круге, тогда белоруска уступила — 2:6, 0:6.

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Девятая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление в Дубае со второго раунда, где ее соперницей будет сербка Ивана Йорович (118).

В стартовом матче парного разряда Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс встретятся с дуэтом Чжань Хаоцин / Латиша Чан из Китайского Тайбэя. Белорусско-японский тандем Лидия Морозова / Сюко Аояма в 1/16 финала сыграет с австралийско-словацкой парой Айла Томлянович / Виктория Кужмова.

Турнир в Дубае финиширует в субботу, 23 февраля.

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