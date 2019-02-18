«Порой наступило отчаяние». Как казахстанский теннисист залечил тяжелую травму и выиграл два турнира

Из-за травмы плеча Попко не играл апреля по ноябрь 2018 года. В общей сложности 22-летний теннисист девять месяцев мучился с повреждением.

— Дмитрий, поздравляю с победами на турнирах в США и Турции. Чувствуете, что вернули былую форму после тяжелой травмы?

— Спасибо. После длительного перерыва и тяжелой травмы процесс возвращения очень непростой. Чувствую, что начинаю обретать форму и уверенность с каждым днем и двигаюсь в правильном направлении.

— Как Вы справлялись с периодом восстановления после травмы?

— Это было сложно, поскольку очень хотелось вернуться скорее на корт и играть, а я не знал, когда и насколько это будет возможно. Занимался два раза в день восстановительными процедурами и очень ждал возвращения. После того как мне разрешили играть, порой наступали моменты отчаяния на тренировках,. Многие вещи, которые давались легко, стали даваться с большим трудом.

— Смотрели ли Вы матчи Кубка Дэвиса с участием сборной Казахстана против команды Португалии?

— Прямые трансляции матчей не было возможности посмотреть, поскольку я находился в США на турнире. Но постоянно проверял приложение, следил за счетом и переживал за наших ребят.

— Ваше отсутствие в сборной на Кубке Дэвиса — это было заранее обговорено с Диасом Доскараевым?

— Да, мы встречались с капитаном нашей команды в конце декабря и пришли к выводу, что мне нужно набирать игровую форму, а перед стартом Кубка Дэвиса у меня за спиной было сыграно мало матчей.

— Фактически вместо Вас против Португалии играл Александр Бублик. Вас можно назвать конкурентами?

— В Кубке Дэвиса у всех казахстанских игроков цели и задачи совпадают, поэтому мы все партнеры, а не конкуренты.

— В финальной стадии Кубка Дэвиса Казахстан сыграет с Голландией и Великобританией. Каковы наши шансы на выход в четвертьфинал?

— Я считаю что будет непросто, но у Казахстана есть очень хорошие шансы на выход в четвертьфинал. Настрой и желание нашей команды способны сотворить многое.

— Вы рассчитываете сыграть за сборную в этих играх?

— До начала финальной стадии Кубка Дэвиса еще много времени, если я буду показывать положительные результаты, находиться в хорошей форме и получу вызов в команду, то с удовольствием буду защищать честь Казахстана.