Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дубае
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке второго раунда Арина Соболенко встречалась с сербкой Иваной Йорович (118-й номер мирового рейтинга) и победила в двух сетах — 6:4, 6:0. В матче за выход в четвертьфинал белоруска сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (45).
Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (33) сегодня завершила выступление в Дубае, уступив в 1/16 финала представительнице китайского Тайбэя Се Шувэй (31) — 1:6, 2:6.