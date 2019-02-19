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20:20 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дубае

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В сегодняшнем поединке второго раунда Арина Соболенко встречалась с сербкой Иваной Йорович (118-й номер мирового рейтинга) и победила в двух сетах — 6:4, 6:0. В матче за выход в четвертьфинал белоруска сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (45).

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (33) сегодня завершила выступление в Дубае, уступив в 1/16 финала представительнице китайского Тайбэя Се Шувэй (31) — 1:6, 2:6.

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