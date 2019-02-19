Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дубае

В сегодняшнем поединке второго раунда Арина Соболенко встречалась с сербкой Иваной Йорович (118-й номер мирового рейтинга) и победила в двух сетах — 6:4, 6:0. В матче за выход в четвертьфинал белоруска сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (45).