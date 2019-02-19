Егор Герасимов проиграл испанцу Фернандо Вердаско в 1/16 финала турнира в Марселе

В первом сете белорус, занимающий 161-е место в мировом рейтинге, выиграл у 26-го номера рейтинга АТР испанца Фернандо Вердаско 6:4. Во второй партии соперник взял реванш — 6:3, а потом победил и в решающем сете со счетом 7:5. Матч длился 2 часа 12 минут. Егор Герасимов вышел в основную сетку марсельского турнира, победив в двух раундах квалификации.