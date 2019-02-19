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22:19 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Герасимов проиграл испанцу Фернандо Вердаско в 1/16 финала турнира в Марселе

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов не сумел пробиться в 1/8 финала турнира во французском Марселе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом сете белорус, занимающий 161-е место в мировом рейтинге, выиграл у 26-го номера рейтинга АТР испанца Фернандо Вердаско 6:4. Во второй партии соперник взял реванш — 6:3, а потом победил и в решающем сете со счетом 7:5. Матч длился 2 часа 12 минут. Егор Герасимов вышел в основную сетку марсельского турнира, победив в двух раундах квалификации.

Белорусский теннисист Владимир Игнатик (247) в 1/16 финала турнира категории «Челленджер» в итальянском Бергамо встретится с британцем Джеем Кларком (197).

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