Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Чешка Петра Квитова стала первой четвертьфиналисткой теннисного турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Чешка Петра Квитова стала первой четвертьфиналисткой теннисного турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
Квитова, получившая второй номер посева, в среду в матче третьего круга обыграла американку Дженнифер Брэди — 7:5, 1:6, 6:3. На корте теннисистки провели 2 часа 13 минут.
Следующая соперница Квитовой определится в матче словачки Виктории Кузьмовой и американки Софии Кенин.