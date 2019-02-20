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13:17 (мск), источник: Р-Спорт

Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Чешка Петра Квитова стала первой четвертьфиналисткой теннисного турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Квитова, получившая второй номер посева, в среду в матче третьего круга обыграла американку Дженнифер Брэди — 7:5, 1:6, 6:3. На корте теннисистки провели 2 часа 13 минут.

Следующая соперница Квитовой определится в матче словачки Виктории Кузьмовой и американки Софии Кенин.

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