Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
Плишкова (4-я сеяная) в третьем раунде за два часа четыре минуты победила американку Элисон Риске со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).
В четвертьфинале чешка сыграет с Се Шувэй из Тайвани.