Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
Свитолина, посеянная под 6-м номером, в матче третьего круга обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (12-й номер посева) со счетом 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 3 минуты.
В четвертьфинале Свитолина сыграет с другой испанкой Карлой