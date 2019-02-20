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20:44 (мск), источник: Р-Спорт

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Свитолина, посеянная под 6-м номером, в матче третьего круга обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (12-й номер посева) со счетом 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 3 минуты.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с другой испанкой Карлой Суарес-Наварро.

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