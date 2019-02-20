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20 февраля, источник: Vesti.kz

Кукушкин обыграл 25-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал турнира ATP во Франции

Казахстанец Михаил Кукушкин обыграл канадца Дениса Шаповалова в 1/8 финала турнира серии ATP 250 во французском Марселе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6. Соперники встречались друг с другом впервые в карьере и провели на корте один час и 25 минут.

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В рейтинге ATP 31-летний Кукушкин идет выше всех казахстанцев, занимая 50-е место, а 19-летний Шаповалов занимает 25-ю строчку и является второй ракеткой Канады.

Своего соперника по четвертьфиналу в Марселе Кукушкин узнает 21 февраля. Он определится в матче между итальянцем Маттео Берреттини (48-е место в рейтинге ATP) и россиянином Андреем Рублевым (125-е), который начнется в 17:00 по времени Астаны.

Турнир ATP в Марселе проводится на хардовом покрытии. Он ведет свою историю с 1993 года, а его призовой фонд составляет около 720 тысяч евро.

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