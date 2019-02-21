Арина Соболенко проиграла Белинде Бенчич в 1/8 финала турнира в Дубае, упустив шесть матчболов

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в трехсетовом поединке 1/8 финала Соболенко уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич (45-й номер рейтинга WTA) — 4:6, 6:2, 6:7 (7:9).

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Первый сет получился очень напряженным и остался за швейцаркой.

Вторую партию белоруска провела значительно сильнее и сравняла счет по сетам.

В решающем сете снова завязалась упорнейшая борьба, и дело дошло до тай-брейка, в котором у Арины Соболенко было два матчбола, но в итоге успеха добилась ее соперница.

Отметим, что в третьей партии до тай-брейка белоруска не сумела реализвать еще четыре матчбола. Игра продолжалась два с половиной часа.

В матче 1/16 финала Соболенко победила сербку Ивану Йорович (118) — 6:4, 6:0.