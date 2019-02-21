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00:15 (мск), источник: Р-Спорт

Бенчич вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Представительница Швейцарии Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

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Бенчич в третьем круге обыграла 8-ю ракетку турнира белоруску Арину Соболенко — 6:4, 2:6, 7:6 (9:7). Матч продолжался 2 часа 26 минут.

В четвертьфинале Бенчич встретится с румынкой Симоной Халеп (3-й номер посева).

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