Бенчич вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Представительница Швейцарии Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Представительница Швейцарии Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
Бенчич в третьем круге обыграла 8-ю ракетку турнира белоруску Арину Соболенко — 6:4, 2:6, 7:6 (9:7). Матч продолжался 2 часа 26 минут.
В четвертьфинале Бенчич встретится с румынкой Симоной Халеп (3-й номер посева).