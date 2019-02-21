Иснер благодаря 18 эйсам обыграл Лацко во втором круге турнира в Делрэй-Бич
Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на турнире в
Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на турнире в
Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.
Хозяин кортов 18 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 9
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 651 215 Иснер поспорит с французом Адрианом Маннарино, получившим восьмой номер посева.
В 2018 году победителем турнира в