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15:53 (мск), источник: Р-Спорт

Касаткина прекратила сотрудничество со своим тренером

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина в своем аккаунте в Instagram объявила о завершении сотрудничества с тренером Филиппом Дехасом.

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В 2017 году Касаткина завоевала первый титул WTA в профессиональной карьере, победив в финале турнира в Чарльстоне. В октябре россиянка завоевала второй титул в карьере, одержав победу на московском турнире «ВТБ Кубок Кремля». Оба трофея Касаткина добыла при участии Дехаса, который работал с россиянкой с октября 2017-го.

«С грустью объявляю, что партнерство с тренером Филиппом Дехасом завершено. Я очень многое должна этому специалисту за успехи последних двух лет. Когда я поняла, что должна взять на себя ответственность за свою игру, я почувствовала, что мне необходимо сделать это одной и сделать паузу в работе с Филиппом. Но так как у него есть семья и дети, мы решили, что будет лучше завершить сотрудничество», — написала Касаткина.

На данный момент Касаткина является лучшей теннисисткой России и занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Кто знает, что нас ждет в будущем. Никогда не говори никогда. Я просто хотела бы еще раз поблагодарить Филиппа за работу. Я желаю вам всего наилучшего. Спасибо за все, тренер, у вас всегда будет особое место в моем сердце», — добавила россиянка.

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