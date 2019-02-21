Касаткина прекратила сотрудничество со своим тренером

В 2017 году Касаткина завоевала первый титул WTA в профессиональной карьере, победив в финале турнира в Чарльстоне. В октябре россиянка завоевала второй титул в карьере, одержав победу на московском турнире «ВТБ Кубок Кремля». Оба трофея Касаткина добыла при участии Дехаса, который работал с россиянкой с октября 2017-го.

«С грустью объявляю, что партнерство с тренером Филиппом Дехасом завершено. Я очень многое должна этому специалисту за успехи последних двух лет. Когда я поняла, что должна взять на себя ответственность за свою игру, я почувствовала, что мне необходимо сделать это одной и сделать паузу в работе с Филиппом. Но так как у него есть семья и дети, мы решили, что будет лучше завершить сотрудничество», — написала Касаткина.

На данный момент Касаткина является лучшей теннисисткой России и занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).