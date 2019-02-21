Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Марселе (Франция), призовой фонд которого превышает 665 тысяч евро.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Марселе (Франция), призовой фонд которого превышает 665 тысяч евро.
Во втором круге Рублев обыграл итальянца Маттео Берреттини — 6:3, 7:6 (7:2). Матч продолжался 1 час 37 минут.
Соперником Рублева в четвертьфинале станет казахстанец Михаил Кукушкин.