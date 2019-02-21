Теннисистка Касаткина прекратила сотрудничество со своим тренером

«С грустью объявляю, что партнерство с тренером Филиппом Дехасом завершено. Я очень многое должна этому специалисту за успехи последних двух лет. Когда я поняла, что должна взять на себя ответственность за свою игру, я почувствовала, что мне необходимо сделать это одной, сделать паузу в работе с Филиппом. Но так как у него есть семья и дети, мы решили, что будет лучше завершить сотрудничество», — написала Касаткина.