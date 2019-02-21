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18:12 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Касаткина прекратила сотрудничество со своим тренером

ТАСС, 21 февраля. Российская теннисистка Дарья Касаткина объявила о завершении работы с тренером Филиппом Дехасом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Instagram теннисистки.

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Источник: РИА "Новости"

Такое решение 21-летняя спортсменка приняла после неудовлетворительного результата на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае, где Касаткина проиграла американке Софии Кенин (3:6, 6:2, 4:6) в матче второго круга.

«С грустью объявляю, что партнерство с тренером Филиппом Дехасом завершено. Я очень многое должна этому специалисту за успехи последних двух лет. Когда я поняла, что должна взять на себя ответственность за свою игру, я почувствовала, что мне необходимо сделать это одной, сделать паузу в работе с Филиппом. Но так как у него есть семья и дети, мы решили, что будет лучше завершить сотрудничество», — написала Касаткина.

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Касаткина и Дехас начали сотрудничество в октябре 2017 года. В период совместной работы теннисистка завоевала второй титул на турнирах WTA, став победительницей турнира «ВТБ Кубок Кремля», а также доходила до финалов турнира в Дубае и Открытого чемпионата Индии. Кроме того, россиянка в 2018-м вышла в четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, что является ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Также Касаткина является победительницей турнира WTA в США (2017) и семи турниров Международной федерации тенниса (ITF). В обновленном рейтинге WTA Касаткина заняла 13-е место.

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