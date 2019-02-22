Первой советской финалистке турниров Большого шлема Ольге Морозовой исполняется 70 лет

Источник: РИА "Новости"

Морозова родилась в Москве и с 10 лет начала заниматься теннисом. Выделяясь на фоне сверстниц своими физическими данными, она с 15 лет привлекалась к тренировкам с первой командой страны. В 1965 году выиграла Уимблдон среди юниорок.

«Я был год ее тренером тогда, когда она выиграла Уимблдон, — признался ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Можно сказать, что на плечах Морозовой, Александра Метревели и Анны Дмитриевой родился отечественный теннис. Этот вклад невозможно переоценить. Морозова играла очень ярко, у нее был свой четкий стиль, который позже стал присущ многим советским теннисистам: хорошая физическая подготовка, прекрасный удар с лету, умение читать игру».

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Своего пика Морозова достигла в 1974 году, став первой теннисисткой из СССР, вышедшей в финал турнира Большого шлема. Это происходило дважды, но оба раза она уступила американке Крис Эверт — на Уимблдоне и Roland Garros. Однако в этом же году в паре со своей соперницей Морозова покорила французские корты.