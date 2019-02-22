Дель Потро пробился в четвертьфинал на турнире в Делрэй-Бич
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро завоевал путевку в четвертьфинал на турнире в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро завоевал путевку в четвертьфинал на турнире в
Дель Потро, получивший от организаторов wild card и первый номер посева, в матче второго круга обыграл американца Рейлли Опелку — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Соперником аргентинца в следующем матче будет другой представитель США Маккензи Макдональд.