Макарова и Градецкая вышли в финал турнира в Дубае в парах

Макарова и Градецкая, посеянные на турнире под седьмым номером, в полуфинале обыграли другой интернациональный дуэт Лара Арруабаррена/Кейтлин Кристиан (Испания/США) — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Соперницы Макаровой и Градецкой по финалу турнира определятся позже.