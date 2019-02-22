Макарова и Градецкая вышли в финал турнира в Дубае в парах
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россиянка Екатерина Макарова и чешка Люция Градецкая пробились в финал на теннисном турнире в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россиянка Екатерина Макарова и чешка Люция Градецкая пробились в финал на теннисном турнире в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.
Макарова и Градецкая, посеянные на турнире под седьмым номером, в полуфинале обыграли другой интернациональный дуэт Лара Арруабаррена/Кейтлин Кристиан (Испания/США) — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Соперницы Макаровой и Градецкой по финалу турнира определятся позже.
Призовой фонд соревнований превышает 2,5 миллиона долларов.