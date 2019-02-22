Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь2
Барыс1
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Слован
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал1
Амур0
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Кардифф Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Уэска
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ2
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
23.02
Оттава Сенаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон ОйлерзОТ4
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
23.02
Чикаго Блэкхокс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23.02
Детройт Ред Уингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз5
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз2
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс5
Филадельфия Флайерз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБ2
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз3
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз4
Оттава Сенаторз0
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз0
Сан-Хосе Шаркс4
Все события
Фоторепортажи
19«Енисей» победил «Кузбасс» на Красной площади
14Легенды лыжных гонок, о которых помнят ваши родители
15:01 (мск), источник: Р-Спорт

Макарова и Градецкая вышли в финал турнира в Дубае в парах

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россиянка Екатерина Макарова и чешка Люция Градецкая пробились в финал на теннисном турнире в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.

Наверх
Источник: Reuters

Макарова и Градецкая, посеянные на турнире под седьмым номером, в полуфинале обыграли другой интернациональный дуэт Лара Арруабаррена/Кейтлин Кристиан (Испания/США) — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Соперницы Макаровой и Градецкой по финалу турнира определятся позже.

Призовой фонд соревнований превышает 2,5 миллиона долларов.

 Чемпион мира тайно женился на ослепительной модели из Казахстана
Супруга Кокорина рассказала, кто спровоцировал конфликт в кафе
Стали известны пары соперников в 1/8 финала Лиги Европы
Занял 191-е место в списке Forbes. Важное о новом президенте РФС
Белорусские футболисты больше не считаются легионерами в РПЛ
Кого подпишет ЦСКА? Главные интриги трансферного дедлайна в РПЛ
Объявлен состав сборной России по биатлону на ЧМ в Швеции
Виктория Лопырева: лицо российского футбола (фото)
СМИ: Модрич решил продлить контракт с мадридским «Реалом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь