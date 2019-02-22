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16:56 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Будапеште

ТАСС, 22 февраля. Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над француженкой Полин Пармантье в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште.

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Потапова, посеянная под пятым номером на турнире, обыграла Пармантье (третий номер посева) со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 19 минут. Ранее спортсменки встречались дважды на турнире во французском Лиможе в 2016 и 2018 году, оба раза побеждала россиянка.

В полуфинале Александрова встретится с победительницей матча между бельгийкой Алисон ван Эйтванк и украинкой Катериной Козловой.

Общий призовой фонд турнира в Будапеште составляет $250 тыс.

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