Россиянка Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Будапеште

Потапова, посеянная под пятым номером на турнире, обыграла Пармантье (третий номер посева) со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 19 минут. Ранее спортсменки встречались дважды на турнире во французском Лиможе в 2016 и 2018 году, оба раза побеждала россиянка.