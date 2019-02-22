Казахстанец Михаил Кукушкин обыграл россиянина и вышел в полуфинал турнира ATP во Франции

Источник: AFP 2019

Игра завершилась победой Кукушкина в двух сетах — 6:4, 6:1. Соперники провели на корте один час и шесть минут.

В рейтинге ATP 31-летний Кукушкин занимает 50-е место, а 21-летний Рублев — 115-е. В личных встречах со счетом 4:1 ведет первая ракетка Казахстана.

За выход в финал Куукшкин сыграет с 20-летним французом Уго Умбером, который идет на 75-м месте в рейтинге ATP. Матч пройдет завтра, 23 февраля, и начнется в 16:00 по времени Астаны.