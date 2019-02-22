Казахстанец Михаил Кукушкин обыграл россиянина и вышел в полуфинал турнира ATP во Франции
Казахстанец Михаил Кукушкин обыграл россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале турнира серии ATP 250 во французском Марселе, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Михаил Кукушкин обыграл россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале турнира серии ATP 250 во французском Марселе, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась победой Кукушкина в двух сетах — 6:4, 6:1. Соперники провели на корте один час и шесть минут.
В рейтинге ATP 31-летний Кукушкин занимает 50-е место, а 21-летний Рублев — 115-е. В личных встречах со счетом 4:1 ведет первая ракетка Казахстана.
За выход в финал Куукшкин сыграет с 20-летним французом Уго Умбером, который идет на 75-м месте в рейтинге ATP. Матч пройдет завтра, 23 февраля, и начнется в 16:00 по времени Астаны.
Турнир ATP в Марселе проводится на хардовом покрытии. Он ведет свою историю с 1993 года, а его призовой фонд составляет около 720 тысяч евро.