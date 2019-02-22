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22:30 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Потапова вышла в полуфинал турнира WTA в Будапеште

ТАСС, 22 февраля. Россиянка Анастасия Потапова победила румынку Сорану Кырстю в матче четвертьфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште.

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Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 7:5 в пользу 17-летней россиянки. Матч продолжался 2 часа 53 минуты. Ранее спортсменки не встречались.

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В полуфинале Потапова сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой (8).

Потапова является победительницей одного турнира Международной федерации тенниса (ITF), титулов WTA в ее активе нет. В рейтинге ассоциации россиянка занимает 87-е место. 28-летняя Кырстя побеждала на восьми турнирах ITF и одном турнире WTA, в рейтинге ассоциации румынка — на 108-й позиции.

Полуфиналы пройдут в субботу, финальный матч состоится в воскресенье. Общий призовой фонд турнира в Будапеште составляет $250 тыс.

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