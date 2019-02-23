Макарова и Градецкая проиграли в финале турнира в Дубае в парном разряде
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россиянка Екатерина Макарова и чешка Люция Градецкая не смогли завоевать титул на теннисном турнире в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россиянка Екатерина Макарова и чешка Люция Градецкая не смогли завоевать титул на теннисном турнире в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.
Градецкая и Макарова, посеянные на турнире под седьмым номером, в финальном матче уступили другому интернациональному дуэту Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия, 3) — 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
Призовой фонд турнира превышает 2,5 миллиона долларов.