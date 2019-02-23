Первая ракетка Казахстана вышел в финал турнира ATP во Франции

Источник: AFP 2019

В полуфинале первая ракетка Казахстана встречался с 20-летним французом Уго Умбером, который идет на 75-м месте в рейтинге ATP. Кукушкин завершил встречу в свою пользу со счетом 6:4, 6:4.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Стоит отметить, что 31-летний казахстанец является 50-й ракеткой мира. Ранее теннисисты между собой не встречались.

Напомним, что в первом круге Кукушкин обыграл американца Дэниса Кудлу со счетом 6:3, 6:3. Затем казахстанец прошел канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 7:6, а в четвертьфинале выиграл у россиянина Андрея Рублева — 6:4, 6:1.