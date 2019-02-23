Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
ПСЖ1
Ним0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья2
Барселона2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
20:30
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
20:30
Фортуна Д
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Сельта
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Анже
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария1
Герта0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М0
Вольфсбург3
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург5
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц3
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрозиноне
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино2
Аталанта0
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Эйбар
Хоккей. НХЛ
23:59
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе2
Райо Вальекано1
Хоккей. НХЛ
24.02
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
24.02
Флорида Пантерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
24.02
Коламбус Блю Джэкетс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
24.02
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
24.02
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
24.02
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
24.02
Ванкувер Кэнакс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
24.02
Эдмонтон Ойлерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс3
Виннипег Джетс6
Все события
Фоторепортажи
10Лучшие кадры первых матчей плей-офф ЛЧ
19«Енисей» победил «Кузбасс» на Красной площади
19:20 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана вышел в финал турнира ATP во Франции

Казахстанец Михаил Кукушкин пробился в финал турнира серии ATP 250 во французском Марселе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: AFP 2019

В полуфинале первая ракетка Казахстана встречался с 20-летним французом Уго Умбером, который идет на 75-м месте в рейтинге ATP. Кукушкин завершил встречу в свою пользу со счетом 6:4, 6:4.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Стоит отметить, что 31-летний казахстанец является 50-й ракеткой мира. Ранее теннисисты между собой не встречались.

Напомним, что в первом круге Кукушкин обыграл американца Дэниса Кудлу со счетом 6:3, 6:3. Затем казахстанец прошел канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 7:6, а в четвертьфинале выиграл у россиянина Андрея Рублева — 6:4, 6:1.

Турнир ATP в Марселе проводится на хардовом покрытии. Он ведет свою историю с 1993 года, а его призовой фонд составляет около 720 тысяч евро.

Первая ракетка Казахстана вышел в финал турнира ATP во Франции
Одно из самых бестолковых трансферных окон в РПЛ
Браво, Медведева и Туктамышева. И кого теперь отправлять на ЧМ?
Обидно. Как Большунов упустил золото чемпионата мира по лыжам
Панарин: Болен как собака? Торторелла приукрасил мою болезнь
Аршавин проигнорировал вопрос об угрозах жене
Ровно год назад Загитова выиграла олимпийское золото (фото)
Скандал с Логиновым затмил медаль Юрловой. Россия снова шокирует
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь