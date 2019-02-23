Белинда Бенчич обыграла Петру Квитову в финале турнира в Дубае
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Швейцарка Белинда Бенчич выиграла теннисный турнир в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Швейцарка Белинда Бенчич выиграла теннисный турнир в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
В субботнем финале Бенчич нанесла поражение второй ракетке турнира чешке Петре Квитовой со счетом 6:3, 1:6, 6:2. На корте соперницы провели 1 час 43 минуты.
Выигранный трофей стал для 21-летней Бенчич третьим в карьере в одиночном разряде.