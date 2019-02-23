Циципас вышел в финал турнира в Марселе, где сыграет с Кукушкиным
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Марселе (Франция), призовой фонд которого превышает 665 тысяч евро.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Марселе (Франция), призовой фонд которого превышает 665 тысяч евро.
В полуфинале первая ракетка турнира Циципас выиграл у бельгийца Давида Гоффена (3-й номер посева) со счетом 7:6 (7:1), 6:2. Матч продолжался 1 час 10 минут.
За титул Циципас поборется с казахстанцем Михаилом Кукушкиным.