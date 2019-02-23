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20:56 (мск), источник: Р-Спорт

Циципас вышел в финал турнира в Марселе, где сыграет с Кукушкиным

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Марселе (Франция), призовой фонд которого превышает 665 тысяч евро.

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Источник: Reuters

В полуфинале первая ракетка турнира Циципас выиграл у бельгийца Давида Гоффена (3-й номер посева) со счетом 7:6 (7:1), 6:2. Матч продолжался 1 час 10 минут.

За титул Циципас поборется с казахстанцем Михаилом Кукушкиным.

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