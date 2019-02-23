Александрова проиграла Ван Эйтванк в полуфинале турнира в Будапеште

Александрова проиграла Ван Эйтванк в полуфинале турнира в Будапеште

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова не вышла в финал турнира в Будапеште, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.