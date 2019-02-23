Александрова проиграла Ван Эйтванк в полуфинале турнира в Будапеште
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова не вышла в финал турнира в Будапеште, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова не вышла в финал турнира в Будапеште, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В полуфинале россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, проиграла бельгийке Элисон Ван Эйтванк (1-я сеяная) со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (7:9).
Соперницей Ван Эйтванк в финале будет победительница матча россиянки Анастасии Потаповой и чешки Маркеты Вондроушовой (8).