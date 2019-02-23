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22:53 (мск), источник: Р-Спорт

Потапова не смогла выйти в финал турнира в Будапеште

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова не сумела пробиться в финал теннисного турнира в Будапеште, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Потапова в полуфинале потерпела поражение от чешки Маркеты Вондроушовой, посеянной на турнире под восьмым номером, со счетом 0:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Соперницей Вондроушовой в финале будет первая ракетка турнира бельгийка Элисон ван Эйтванк.

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