Эванс стал первым финалистом теннисного турнира в Делрэй-Бич
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Британец Дэниел Эванс стал первым финалистом теннисного турнира в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Британец Дэниел Эванс стал первым финалистом теннисного турнира в
В субботнем полуфинале Эванс, пробившийся в основную сетку через квалификацию, сломил сопротивление второй ракетки турнира американца Джона Изнера — 3:6, 6:2, 6:3. На корте соперники провели 1 час 33 минуты.
Второй финалист определится позднее в матче американца Маккензи Макдональда с молдаванином Раду Алботом.