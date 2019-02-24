Егор Герасимов вышел в основную сетку турнира в Дубае
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в основную сетку турнира в Дубае с призовым фондом $2,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в основную сетку турнира в Дубае с призовым фондом $2,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке квалификационного раунда белорус обыграл в двух сетах чеха Иржи Веселого — 7:6 (7:5), 6:4.
Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко не смог выйти в основной этап, уступив французу Корентену Муте — 1:6, 3:6.