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18:15 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Герасимов вышел в основную сетку турнира в Дубае

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в основную сетку турнира в Дубае с призовым фондом $2,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В решающем поединке квалификационного раунда белорус обыграл в двух сетах чеха Иржи Веселого — 7:6 (7:5), 6:4.

Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко не смог выйти в основной этап, уступив французу Корентену Муте — 1:6, 3:6.

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