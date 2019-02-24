Казахстанец Михаил Кукушкин проиграл 12-й ракетке мира в финале турнира ATP во Франции

Матч продолжался два сета и завершился со счетом 7:5, 7:6 в пользу Циципаса. Соперники провели на корте два часа и одну минуту.

Для Циципаса этот титул стал вторым в серии ATP 250 и восьмым — в карьере, а Кукушкин, у которого один выигранный турнир ATP 250, проиграл третий по счету финал.

В рейтинге ATP 31-летний Кукушкин идет на 50-м месте, а 20-летний Циципас — на 12-м. Казахстанец и грек — первые ракетки своих стран. В личных встречах со счетом 3:0 ведет Циципас.

Напомним, что в первом круге Марселя Кукушкин обыграл американца Дэниса Кудлу со счетом 6:3, 6:3. Затем казахстанец прошел канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 7:6, в четвертьфинале выиграл у россиянина Андрея Рублева — 6:4, 6:1, а в полуфинале выбил француза Уго Умбера — 6:4, 6:4.