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18:31 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Михаил Кукушкин проиграл 12-й ракетке мира в финале турнира ATP во Франции

Казахстанец Михаил Кукушкин проиграл греку Стефаносу Циципасу в финале турнира серии ATP 250 во французском Марселе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч продолжался два сета и завершился со счетом 7:5, 7:6 в пользу Циципаса. Соперники провели на корте два часа и одну минуту.

Для Циципаса этот титул стал вторым в серии ATP 250 и восьмым — в карьере, а Кукушкин, у которого один выигранный турнир ATP 250, проиграл третий по счету финал.

В рейтинге ATP 31-летний Кукушкин идет на 50-м месте, а 20-летний Циципас — на 12-м. Казахстанец и грек — первые ракетки своих стран. В личных встречах со счетом 3:0 ведет Циципас.

Напомним, что в первом круге Марселя Кукушкин обыграл американца Дэниса Кудлу со счетом 6:3, 6:3. Затем казахстанец прошел канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 7:6, в четвертьфинале выиграл у россиянина Андрея Рублева — 6:4, 6:1, а в полуфинале выбил француза Уго Умбера — 6:4, 6:4.

Турнир ATP в Марселе проводится на хардовом покрытии. Он ведет свою историю с 1993 года, а его призовой фонд составляет около 720 тысяч евро.

Казахстанец Михаил Кукушкин проиграл 12-й ракетке мира в финале турнира ATP во Франции
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