Кукушкин из Казахстана после финала во Франции поднялся на рекордное для себя место в рейтинге ATP
31-летний казахстанец Михаил Кукушкин впервые в карьере поднялся на 39-е место в рейтинге Ассоциации
31-летний казахстанец Михаил Кукушкин впервые в карьере поднялся на 39-е место в рейтинге Ассоциации
Это произошло после выхода Кукушкина в финал турнира серии ATP 250 во французском Марселе, где он уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 5:7, 6:7.
Таким образом, представитель Казахстана смог улучшить свое положение в рейтинге ATP сразу на 11 строчек, с 50-го на 39-е. Стоит отметить, что до этого лучшей позицией Кукушкина в рейтинге была 46-я строчка, на которую он поднялся 5 октября 2015 года.
Для Кукушкина этот финал стал четвертым в карьере в турнирах ATP. Он является победителем Открытого чемпионата