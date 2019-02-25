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13:13 (мск), источник: Vesti.kz

Кукушкин из Казахстана после финала во Франции поднялся на рекордное для себя место в рейтинге ATP

31-летний казахстанец Михаил Кукушкин впервые в карьере поднялся на 39-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2019

Это произошло после выхода Кукушкина в финал турнира серии ATP 250 во французском Марселе, где он уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 5:7, 6:7.

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Таким образом, представитель Казахстана смог улучшить свое положение в рейтинге ATP сразу на 11 строчек, с 50-го на 39-е. Стоит отметить, что до этого лучшей позицией Кукушкина в рейтинге была 46-я строчка, на которую он поднялся 5 октября 2015 года.

Для Кукушкина этот финал стал четвертым в карьере в турнирах ATP. Он является победителем Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по теннису 2010 года, который является частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

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