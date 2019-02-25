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10:15 (мск), источник: ТАСС

Хачанов опустился на 12-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 25 февраля. Россиянин Карен Хачанов опустился с 11-го на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: Reuters

В активе 22-летнего теннисиста 2675 очков. Даниил Медведев сохранил 15-ю позицию, Евгений Донской опустился на шесть позиций и занимает 102-е место. Андрей Рублев поднялся на три позиции и занимает 112-е место.

В топ-10 изменений не произошло. На первом месте рейтинга располагается серб Новак Джокович. Следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.

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Рейтинг ATP от 25 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10955 очков.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320;.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475;.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5085;.

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4595;.

6 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 4190;.

7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 4100;.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3800;.

9 (9). Джон Изнер (США) — 3270;.

10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3095;.

12 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2675…

15 (15). Даниил Медведев (Россия) — 2230…

102 (96). Евгений Донской (Россия) — 556…

112 (115). Андрей Рублев (Россия) — 517.

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