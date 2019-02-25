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11:39 (мск), источник: Р-Спорт

Квитова возглавила Чемпионскую гонку WTA, Павлюченкова занимает 14-е место

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Чешка Петра Квитова стала первой в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

На прошедшей неделе Квитова дошла до финала турнира в Дубае, где уступила швейцарке Белинде Бенчич, которая совершила рывок на 16 позиций и поднялась на четвертое место в гонке. Россиянка Анастасия Павлюченкова потеряла четыре строчки и расположилась на 14-м месте. Екатерина Александрова поднялась на 23-е место.

Чемпионская гонка WTA, версия от 25 февраля:

1 (2). Петра Квитова (Чехия) — 2510,

2 (1). Наоми Осака (Япония) — 2186,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1440,

4 (20) Белинда Бенчич (Швейцария) — 1283,

5 (8). Элина Свитолина (Украина) — 966,

6 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 881,

7 (5). Даниэль Коллинз (США) — 806,

8 (12) Симона Халеп (Румыния) — 736,

9 (6). Эшли Барти (Австралия) — 735,

10 (7). Элизе Мертенс (Бельгия) — 702,

14 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 562…

23 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 460…

27 (22). Мария Шарапова (Россия) — 355…

28 (24). Вера Звонарева (Россия) — 355…

48 (46). Евгения Родина (Россия) — 222…

52 (41). Виталия Дьяченко (Россия) — 216…

53 (53). Анна Блинкова (Россия) — 210…

55 (109). Анастасия Потапова — 206…

65 (54). Вероника Кудерметова (Россия) — 175…

74 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152…

77 (79). Наталья Вихлянцева (Россия) — 149…

93 (146). Дарья Касаткина (Россия) — 127.

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