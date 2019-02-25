Квитова возглавила Чемпионскую гонку WTA, Павлюченкова занимает 14-е место

На прошедшей неделе Квитова дошла до финала турнира в Дубае, где уступила швейцарке Белинде Бенчич, которая совершила рывок на 16 позиций и поднялась на четвертое место в гонке. Россиянка Анастасия Павлюченкова потеряла четыре строчки и расположилась на 14-м месте. Екатерина Александрова поднялась на 23-е место.