Квитова возглавила Чемпионскую гонку WTA, Павлюченкова занимает 14-е место

На прошедшей неделе Квитова дошла до финала турнира в Дубае, где уступила швейцарке Белинде Бенчич, которая совершила рывок на 16 позиций и поднялась на четвертое место в гонке. Россиянка Анастасия Павлюченкова потеряла четыре строчки и расположилась на 14-м месте. Екатерина Александрова поднялась на 23-е место.
Чемпионская гонка WTA, версия от 25 февраля:
1 (2). Петра Квитова (Чехия) — 2510,
2 (1). Наоми Осака (Япония) — 2186,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1440,
4 (20) Белинда Бенчич (Швейцария) — 1283,
5 (8). Элина Свитолина (Украина) — 966,
6 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 881,
7 (5). Даниэль Коллинз (США) — 806,
8 (12) Симона Халеп (Румыния) — 736,
9 (6). Эшли Барти (Австралия) — 735,
10 (7). Элизе Мертенс (Бельгия) — 702,
14 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 562…
23 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 460…
27 (22). Мария Шарапова (Россия) — 355…
28 (24). Вера Звонарева (Россия) — 355…
48 (46). Евгения Родина (Россия) — 222…
52 (41). Виталия Дьяченко (Россия) — 216…
53 (53). Анна Блинкова (Россия) — 210…
55 (109). Анастасия Потапова — 206…
65 (54). Вероника Кудерметова (Россия) — 175…
74 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152…
77 (79). Наталья Вихлянцева (Россия) — 149…
93 (146). Дарья Касаткина (Россия) — 127.