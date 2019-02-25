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11:44 (мск), источник: Р-Спорт

Дьере совершил рывок на 193 позиции и вошел в топ-10 Чемпионской гонки ATP

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Серб Ласло Дьере после победы на турнире в Рио-де-Жанейро поднялся на 193 позиции и вошел в топ-10 Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

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Россиянин Даниил Медведев остался на 5-й строчке, а Андрей Рублев поднялся на 98-е место.

Чемпионская гонка АТР, версия от 25 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2090,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200,

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1060,

4 (4). Кэй Нисикори (Япония) — 790,

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 760,

6 (6). Люка Пуй (Франция) — 720,

7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 655,

8 (8). Гаэль Монфис (Франция) — 635,

9 (9). Рейлли Опелка (США) — 547,

10 (203). Ласло Дьере 9Сербия) — 536…

98 (137). Андрей Рублев (Россия) — 117.

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