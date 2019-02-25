Дьере совершил рывок на 193 позиции и вошел в топ-10 Чемпионской гонки ATP
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Серб Ласло Дьере после победы на турнире в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Серб Ласло Дьере после победы на турнире в
Россиянин Даниил Медведев остался на 5-й строчке, а Андрей Рублев поднялся на 98-е место.
Чемпионская гонка АТР, версия от 25 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2090,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200,
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1060,
4 (4). Кэй Нисикори (Япония) — 790,
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 760,
6 (6). Люка Пуй (Франция) — 720,
7 (7). Роберто
8 (8). Гаэль Монфис (Франция) — 635,
9 (9). Рейлли Опелка (США) — 547,
10 (203). Ласло Дьере 9Сербия) — 536…
98 (137). Андрей Рублев (Россия) — 117.