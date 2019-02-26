Крах политкорректности. Серена Уильямс проиграла в войне с карикатурщиком

Источник: Reuters

Серена Уильямс входит в число тех представителей тенниса, кто может не выходить на корт, но всё равно оставаться в центре внимания. В минувший уик-энд спортсменка приняла участие в 91-й церемонии вручения наград кинопремии «Оскар». Пока все обсуждали экстравагантные наряды, в которые американка облачилась во время церемонии и афтепати, Совет австралийской прессы постановил, что карикатура, на которой Серена изображена в ярости прыгающей на теннисной ракетке, не содержит элементов расизма.

Карикатура раздора

Рисунок, опубликованный в таблоиде Руперта Мердока Herald Sun, отсылает к поведению 37-летней теннисистки в финале US Open. Тогда Уильямс-младшая разбила ракетку, а также обозвала португальского судью Карлоса Рамоса вором и сексистом. Бурную реакцию спортсменки вызвали наказания, которые выносил рефери — сначала Серена была предупреждена, а затем оштрафована на очко и гейм. В итоге встреча завершилась победой Наоми Осаки со счётом 6:2, 6:4.

По итогам нашумевшего финала австралийский карикатурист Марк Найт нарисовал шарж. На нём рыдающая Уильямс прыгает рядом со сломанной ракеткой и соской. При этом губы и нос теннисистки художник изобразил неестественно большими, а сама она явно выглядит толстой. Поговаривают, что обычно так рисовали афроамериканцев во времена расовой сегрегации в США. На заднем плане Найт изобразил судью на вышке, который спрашивает соперницу Серены: «Вы можете просто позволить ей выиграть?» При этом теннисистка гаитяно-японского происхождения на карикатуре — миниатюрная блондинка.

Общественность остро отреагировала на карикатуру австралийского издания — её называли сексистской, расистской и оскорбительной. Художник Найт удалил свой аккаунт в твиттере после многочисленных угроз в физической расправе и обвинений в расизме. Руководство Herald Sun поддержало своего сотрудника, что вызвало ещё больший гнев правозащитников. «Наш прекрасный карикатурист Марк может рассчитывать на абсолютную поддержку своих коллег. Он не собирался заострять своё внимание ни на цвете кожи, ни на поле теннисистки. Приверженцы политкорректности снова что-то перепутали».

Реакция общественности

У Herald Sun нет индульгенции, аналогичной французскому сатирическому журналу «Шарли Эбдо», поэтому скандал не утихает даже спустя полгода. Певица Никки Минаж, являющаяся подругой Серены, в жёсткой форме отреагировала на карикатуру Найта. «Не хочу сказать, что ему запрещено выражать свою точку зрения. Но он перешёл все границы, изображая её подобным образом. Каждый раз, когда темнокожая женщина с чем-либо не соглашается, её называют агрессивной или психически нестабильной. Этому необходимо положить конец». Неожиданно для многих по поводу случившегося высказалась британская писательница и кинопродюсер Джоан Роулинг, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере. На своей странице в твиттере она отметила, что карикатура Найта показывает в негативном свете не только американку, но и её соперницу по финалу. «Хорошая работа по понижению роли одной из величайших спортсменок современности до объекта расизма и сексизма. Вторая по величине теннисистка стала лишь безликим фоном».

Что постановил совет?

Совет австралийской прессы пришёл к выводу, что карикатура подверглась критике за то, что Серена Уильямс изображена «с большими губами, широким и плоским носом […] и в позе обезьяны». При этом Совет постановил, что карикатуру действительно можно считать оскорбительной, но как такового расизма в ней не наблюдается. В ходе прений представители издания утверждали, что объект сатиры в карикатуре — не происхождение спортсменки, а её поведение. Как это ни странно, с большой долей вероятности от проблем с судебными инстанциями газету спасло то, что карикатурист дополнил изображение соской. Дело в том, что в австралийском сленге есть выражение «выплюнуть соску», что означает потерять самообладание, и на карикатуре рядом с Уильямс изображена лежащая на корте соска.

«Нет повода считать, что издание нанесло серьезное оскорбление, страдание или распространило предубеждение без должных предпосылок из сферы общественного интереса», — приводит вердикт заседания ABC. Обращаясь к ценителям своего творчества, Найт заявил, что всегда выступал против расизма и поэтому очень рад решению Совета, а в своём рисунке ничего бы менять не стал. Также он выразил надежду, что однажды ему удастся встретиться с Сереной и лично уладить конфликт.

Серена, Мария и Григор на красной ковровой дорожке

Пока австралийцы копались в прошлом, Серена жила и продолжает жить в настоящем. Накануне звезда мирового тенниса с важной миссией отправилась в Лос-Анджелес на вручение премии «Оскар». Уильямс была приглашена на церемонию, чтобы представить фильм «Звезда родилась» с Леди Гагой, Брэдли Купером и Сэмом Эллиоттом в главных ролях.

Представляя киноленту, Уильямс произнесла поистине вдохновенную речь. «В детстве мы все мечтаем о том, чего хотим в жизни достичь. Мечтать легко. Трудно осуществить мечту, и неважно, мечтаешь ли ты стать актрисой, теннисисткой или певицей. В этом фильме-номинанте на «Оскар» мы видим взлёты и падения, из которых складывается путь к славе. Там есть и внезапный успех, и давление ожиданий, и боль от необходимости пожертвовать любовью ради карьеры или карьерой ради любви. Всё это — «Звезда родилась».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuTZpXNIqI4/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuTZpXNIqI4/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuTZpXNIqI4/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">How’s @serenawilliams’ impassioned speech at last night’s Oscars for your #MondayMotivation? ? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (?: @abcnews)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mouratoglou_tennis_academy/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Mouratoglou Tennis Academy ?</a> (@mouratoglou_tennis_academy) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-25T11:45:00+00:00">25 Фев 2019 в 3:45 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На сцену американка вышла в длинном чёрном платье с красным бюстье, отделанном кристаллами. После завершения официальной части «Оскара» Серена посетила традиционную вечеринку журнала Vanity Fair. Для афтепати уроженка Сагино сменила наряд и предстала на публике в чёрном платье с ярусной юбкой и верхом, вышитым синими цветами.

Кстати, на постоскаровские вечеринки также заглянули Мария Шарапова и Григор Димитров. Для вечера Vanity Fair россиянка выбрала короткое платье из серого гофрированного шёлка с металлическим отливом, чёрные открытые босоножки и металлический клатч. Мария собрала волосы в пучок, что подчеркнуло длинные серьги с бриллиантами. Ранее той ночью Шарапова почтила своим вниманием и фандрайзинг фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом.