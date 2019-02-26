Виктория Азаренко победила на старте теннисного турнира в Акапулько
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в мексиканском Акапулько, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в мексиканском Акапулько, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче парного разряда Виктория Азаренко и китаянка Сайсай Чжэн обыграли
На старте одиночного разряда Виктория Азаренко встретится с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.