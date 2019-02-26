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16:58 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко победила на старте теннисного турнира в Акапулько

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в мексиканском Акапулько, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В первом матче парного разряда Виктория Азаренко и китаянка Сайсай Чжэн обыграли американо-чилийский тандем Сабрина Сантамария / Алекса Гуарачи — 7:6 (7:3), 6:3.

На старте одиночного разряда Виктория Азаренко встретится с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.

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