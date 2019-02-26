Даниил Медведев проиграл в первом раунде турнира в Дубае
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться во второй круг теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться во второй круг теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.
Медведев (8-й сеяный) в первом раунде за 1 час 28 минут проиграл литовцу Ричардасу Беранкису со счетом 3:6, 3:6.
Следующим соперником Беранкиса будет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) — Денис Кудла (США).