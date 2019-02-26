Даниил Медведев проиграл в первом раунде турнира в Дубае

Даниил Медведев проиграл в первом раунде турнира в Дубае

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться во второй круг теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.