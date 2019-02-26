Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл на турнире в Дубае

Ранее еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (155) вышел в 1/8 финала, выиграв у голландца Робина Хасе (62). В борьбе за выход в четвертьфинал белорусский теннисист встретится с победителем матча между австралийцем Мэттью Эбденом (47) и греком Стефаносом Циципасом (11).