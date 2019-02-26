Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл на турнире в Дубае
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (98-й номер рейтинга АТР) проиграл на старте турнира в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (98-й номер рейтинга АТР) проиграл на старте турнира в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в трехсетовом поединке 1/16 финала белорус уступил чеху Томашу Бердыху (88) — 4:6, 6:4, 6:7 (4:7).
Ранее еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (155) вышел в 1/8 финала, выиграв у голландца Робина Хасе (62). В борьбе за выход в четвертьфинал белорусский теннисист встретится с победителем матча между австралийцем Мэттью Эбденом (47) и греком Стефаносом Циципасом (11).
На женском турнире в мексиканском Акапулько с призовым фондом $250 тыс. белоруска Виктория Азаренко (50) в 1/16 финала одиночного разряда сыграет с американкой Даниэль Коллинз (25).