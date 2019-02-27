Александр Зверев обыграл Попырина в первом круге турнира в Акапулько
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет почти 1,8 миллиона долларов.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет почти 1,8 миллиона долларов.
Во вторник Зверев, посеянный на турнире под вторым номером, победил австралийца Алексея Попырина, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:3, 6:3.
Матч продолжался 1 час 11 минут.
В следующем круге Зверев сыграет с победителем встречи Теннис Сандгрен (США) — Давид Феррер (Испания).
В другом матче первого круга американец Джон Изнер (3-й номер посева) одержал победу над французом Адрианом Маннарино — 6:3, 4:6, 6:3. Изнер во втором круге сразится со своим соотечественником Сэмом Куэрри.