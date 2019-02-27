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08:10 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Вихлянцева не смогла пробиться в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 27 февраля. Россиянка Наталья Вихлянцева уступили китаянке Ван Цян во втором круге турнира серии «Челленджер», который проходит в американском Индиан-Уэллсе. Призовой фонд соревнований составляет $162,480.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась победой китайской спортсменки со счетом 2:6, 6:0, 6:3. Ван Цян посеяна на турнире под первым номером. Вихлянцева номера посева не имела. Соперницы провели первую очную встречу между собой.

В следующем раунде китаянка сыграет с победительницей пары Мэнди Минелла (Люксембург) и Клэр Лью (США). Их встреча состоится вечером среды.

Турнир завершится 3 марта.

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