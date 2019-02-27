Теннисистка Вихлянцева не смогла пробиться в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась победой китайской спортсменки со счетом 2:6, 6:0, 6:3. Ван Цян посеяна на турнире под первым номером. Вихлянцева номера посева не имела. Соперницы провели первую очную встречу между собой.