Рафаэль Надаль стартовал с победы на теннисном турнире в Акапулько

Рафаэль Надаль стартовал с победы на теннисном турнире в Акапулько

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет почти 1,8 миллиона долларов.