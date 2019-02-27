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09:06 (мск), источник: Р-Спорт

Рафаэль Надаль стартовал с победы на теннисном турнире в Акапулько

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет почти 1,8 миллиона долларов.

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Источник: Reuters

Первая ракетка турнира Надаль в первом круге был сильнее немца Миши Зверева — 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.

Во втором круге Надаль встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

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