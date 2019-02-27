Рафаэль Надаль стартовал с победы на теннисном турнире в Акапулько
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет почти 1,8 миллиона долларов.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет почти 1,8 миллиона долларов.
Первая ракетка турнира Надаль в первом круге был сильнее немца Миши Зверева — 6:3, 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.
Во втором круге Надаль встретится с австралийцем Ником Кирьосом.