Россиянка Варвара Флинк вышла во второй круг теннисного турнира в Акапулько

Россиянка Варвара Флинк вышла во второй круг теннисного турнира в Акапулько

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россиянка Варвара Флинк вышла во второй круг теннисного турнира в Акапулько (Мескика), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.