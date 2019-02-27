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09:16 (мск), источник: Р-Спорт

Россиянка Варвара Флинк вышла во второй круг теннисного турнира в Акапулько

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россиянка Варвара Флинк вышла во второй круг теннисного турнира в Акапулько (Мескика), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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В матче первого круга соперница Флинк американка Аманда Анисимова снялась из-за травмы при счете 4:3 в свою пользу.

Флинк, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, в следующем круге сыграет британкой Йоханной Контой (8-й номер посева).

В другом матче первого круга первая ракета турнира американка Слоан Стивенс нанесла поражение француженке Полин Пармантье — 6:2, 6:2. Стивенс во втором раунде встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя.

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