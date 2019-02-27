Россиянка Варвара Флинк вышла во второй круг теннисного турнира в Акапулько
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россиянка Варвара Флинк вышла во второй круг теннисного турнира в Акапулько (Мескика), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россиянка Варвара Флинк вышла во второй круг теннисного турнира в Акапулько (Мескика), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В матче первого круга соперница Флинк американка Аманда Анисимова снялась
Флинк, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, в следующем круге сыграет британкой Йоханной Контой (8-й номер посева).
В другом матче первого круга первая ракета турнира американка Слоан Стивенс нанесла поражение француженке Полин Пармантье — 6:2, 6:2. Стивенс во втором раунде встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя.