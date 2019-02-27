Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.
Федерер, получивший второй номер посева на турнире, в среду в матче второго круга сломил сопротивление испанца Фернандо Вердаско — 6:3, 3:6, 6:3. На корте теннисисты провели 1 час 35 минут.
Следующим соперником швейцарца станет венгр Мартон Фучович.