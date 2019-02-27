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21:05 (мск), источник: Р-Спорт

Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.

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Федерер, получивший второй номер посева на турнире, в среду в матче второго круга сломил сопротивление испанца Фернандо Вердаско — 6:3, 3:6, 6:3. На корте теннисисты провели 1 час 35 минут.

Следующим соперником швейцарца станет венгр Мартон Фучович.

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