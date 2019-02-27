Мария Шарапова снялась с турнира в Майами
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россиянка Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Майами, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россиянка Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Майами, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.
Спортсменка на прошлой неделе перенесла «небольшую процедуру» на правом плече, после чего потребуется несколько недель на лечение. Турнир в Майами пройдет в конце марта.
Ранее в феврале стало известно, что Шарапова
Следующим после Майами турниром, в котором планируется участие Шараповой, является турнир в Штутгарте, который стартует 22 апреля.