Мария Шарапова снялась с турнира в Майами

Источник: Reuters

Спортсменка на прошлой неделе перенесла «небольшую процедуру» на правом плече, после чего потребуется несколько недель на лечение. Турнир в Майами пройдет в конце марта.

Ранее в феврале стало известно, что Шарапова из-за травмы плеча не выступит на турнире в Индиан-Уэллсе.