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21:58 (мск), источник: Р-Спорт

Мария Шарапова снялась с турнира в Майами

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россиянка Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Майами, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

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Источник: Reuters

Спортсменка на прошлой неделе перенесла «небольшую процедуру» на правом плече, после чего потребуется несколько недель на лечение. Турнир в Майами пройдет в конце марта.

Ранее в феврале стало известно, что Шарапова из-за травмы плеча не выступит на турнире в Индиан-Уэллсе.

Следующим после Майами турниром, в котором планируется участие Шараповой, является турнир в Штутгарте, который стартует 22 апреля.

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