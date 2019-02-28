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15:00 (мск), источник: Р-Спорт

Звонарева заменит Шарапову в основной сетке турнира в Майами

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева заменит соотечественницу Марию Шарапову в основной сетке теннисного турнира в Майами, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что Шарапова не сможет принять участие в турнире из-за травмированного плеча.

Турнир в Майами пройдет с 19 по 30 марта.

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