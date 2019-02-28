Звонарева заменит Шарапову в основной сетке турнира в Майами

Звонарева заменит Шарапову в основной сетке турнира в Майами

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева заменит соотечественницу Марию Шарапову в основной сетке теннисного турнира в Майами, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.