Звонарева заменит Шарапову в основной сетке турнира в Майами
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева заменит соотечественницу Марию Шарапову в основной сетке теннисного турнира в Майами, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева заменит соотечественницу Марию Шарапову в основной сетке теннисного турнира в Майами, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
В среду стало известно, что Шарапова не сможет принять участие в турнире
Турнир в Майами пройдет с 19 по 30 марта.