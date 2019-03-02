Виктория Азаренко и Сайсай Чжэн вышли в финал парного разряда турнира в Акапулько

Сегодня в полуфинале белорусско-китайский дуэт в упорной борьбе переиграл канадско-американский тандем Шэрон Фичмен / Мария Санчес — 6:7 (3:7), 6:2, 13:11. В решающем матче Виктория Азаренко и Сайсай Чжэн встретятся с американо-мексиканской парой Дезайр Кравчик / Джулиана Олмос.

Выступая в одиночном разряде, Виктория Азаренко добралась до четвертьфинала, в котором проиграла представительнице США Софии Кенин — 4:6, 6:4, 5:7. После этого американская теннисистка пробилась в финал, где ее соперницей будет китаянка Ван Яфань.