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12:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Кирьос на тай-брейке вырвал победу у Иснера в Акапулько и сыграет в финале

Австралийский теннисист Ник Кирьос стал финалистом турнира в Акапулько (Мексика) с призовым фондом $1 931 110.

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В полуфинале 23-летний спортсмен выиграл у американца Джона Иснера со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.

Уроженец Канберры выполнил 25 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. В активе Иснера 24 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 сделанный брейк.

В решающем матче Кирьос сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, посеянным под вторым номером.

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР.

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