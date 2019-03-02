Кирьос на тай-брейке вырвал победу у Иснера в Акапулько и сыграет в финале

В полуфинале 23-летний спортсмен выиграл у американца Джона Иснера со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.

Уроженец Канберры выполнил 25 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. В активе Иснера 24 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 сделанный брейк.

В решающем матче Кирьос сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, посеянным под вторым номером.